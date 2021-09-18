В черном бикини: участница шоу "Холостяк-11" похвасталась стройной фигурой

Екатерина Жук порадовала поклонников пикантным снимком с итальянского отдыха.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Жук опубликовала в Instagram новую фотографию из отпуска в Италии.

На нем красотка запечатлена в черном купальнике. Она демонстрирует свою стройную и сексуальную фигуру. Позировала девушка возле бассейна, на шезлонге, стоя на коленях.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

В подписи к снимку Катя поделилась идеей относительно контента в своем фотоблоге:

"Вот заметила я, что самая большая активность на моей странице, когда я выставляю, что я готовлю, в сториз или фото в купальнике. Значит, вам нравится, когда я готовлю и нравлюсь я в купальниках. Возможно, надо задуматься о готовке в купальнике для максимальной активности".

Напомним, ранее Екатерина поделилась советами, как держать себя в хорошей форме.

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