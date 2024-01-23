В черном блейзере и мини-юбке: Натали Портман в образе total black пришла на фэшн-шоу

Натали Портман посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2024 года Модного дома Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

На фэшен-ивенте она появилась в стильном образе total black. На ней был блейзер, жилет с V-образным декольте и мини-юбка, украшенная черными кистями.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Аутфит Портман дополнила атласными босоножками на высокой платформе и каблуках. Она уложила волосы в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук молочным маникюром и красным педикюром.

Напомним, на показе Dior побывала также Аня Тейлор-Джой, которая сияла там в красное кружевное длинное платье на тонких бретельках.

Читайте также: