В черном блейзере и мини-юбке: Натали Портман в образе total black пришла на фэшн-шоу

42-летняя актриса решила нарядом мини подчеркнуть свои ноги.
Натали Портман посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2024 года Модного дома Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
На фэшен-ивенте она появилась в стильном образе total black. На ней был блейзер, жилет с V-образным декольте и мини-юбка, украшенная черными кистями.
Аутфит Портман дополнила атласными босоножками на высокой платформе и каблуках. Она уложила волосы в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук молочным маникюром и красным педикюром.
Напомним, на показе Dior побывала также Аня Тейлор-Джой, которая сияла там в красное кружевное длинное платье на тонких бретельках.
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