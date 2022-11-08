В черном блейзере с золотыми пуговицами: Елена Зеленская рассказала, что в Буче построят инновационную фабрику-кухню

Первая леди Украины Елена Зеленская провела рабочую встречу с известным меценатом Говардом Баффетом, решившим помочь восстанавливать Украину. Сосредоточиться решили на образовании и в деоккупированном регионе. Так, в Буче построят новое предприятие – фабрику-кухню, которая будет кормить учебные заведения.

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"В Буче строится новое предприятие — фабрика-кухня, которая будет кормить все учебные заведения трех общин: Бучанской, Немишаевской, Бородянской. Предприятие будет производить 10 тыс. порций горячего питания ежедневно. Этой инициативой обязаны известному меценату господину Говарду Баффету, который сказал мне, что хочет поучаствовать в восстановлении Украины. Решили сосредоточиться прежде всего на образовании и именно в деоккупированном регионе, одном из наиболее пострадавших от российских захватчиков.

В начале учебного года мы с г-ном Говардом и командой Национальной ассоциации общественного питания посетили Бучу – и вот первый результат. Для старта работ все готово: отведен земельный участок, разработан технологический проект и планировочные решения и проведен детальный аудит 31 школы трех территориальных общин, требующих обеспечения полноценным питанием. Так в военное время возвращается наша реформа школьного питания, потому что именно в ней мы запланировали мощные предприятия, которые будут полезно и качественно кормить не одно, а ряд заведений. А еще это часть нашего плана восстановления Украины, потому что осуществлять его нужно уже сейчас.

На лето запланировали монтаж оборудования и подготовку работников, чтобы новый, 2023-й, учебный год предприятие встретило уже работающим. Уверена, это произойдет уже в мирной Украине", – написала первая леди.

Для встречи первая леди выбрала черный твидовый блейзер с золотыми пуговицами и карманами, который соединила с черными классическими брюками и белой футболкой. Волосы Елена Зеленская собрала в элегантную прическу.

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