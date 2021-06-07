В черном боди и бархатных сапогах: участница шоу "Холостяк" в дерзком луке снялась в фотосете

Розали Номбре продемонстрировала лук total black.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - 24-летняя певица и модель Розали Номбре – снялась в интересной фотосессии, снимком из которой она опубликовала в Instagram.

На фото Розали позирует в черном боди с пикантным декольте, черных длинных перчатках и черных бархатных сапогах. Ее волосы выпрямлены и аккуратно уложены. В макияже акцент сделан на стрелках.

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

Еще Номбре показала снимок из другого фотосета. В нем она предстала в бежевом платье на тонких бретельках и босоножках в тон с завязками на щиколотке. Кудрявые пышные волосы собраны вверх. В ушах у нее лаконичные золотые серьги.

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

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"Я не хочу "казаться". Я хочу "быть". Я не хочу казаться просто "красивой". Я стремлюсь быть мудрой, сногсшибательной, уверенной, но не наглой, изысканной и любимой, чтобы завистники днями и ночами ломали голову правда ли я такая классная и писали комментарии "какая Розали наигранная / не искренняя / скучная / мерзкая".

Отсюда и позитивное мышление. Это же и мое "успокоительное" в жизни. Я знаю, кто я такая и что из себя представляю - я знаю свои сильные стороны и свои минусы. Я принимаю себя со всем этим багажом. Поэтому я разная - зависит только с какой стороны и кто на меня смотрит", - написала Розали под фото.

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