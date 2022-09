В черном боди и прозрачном платье: Кейт Мосс сфотографировали бойфрендом

Ужин, который посетила знаменитость, состоялся как раз в честь ее бренда Cosmoss By Kate Moss, мероприятие проходило в The Twenty Two в Лондоне.

На Кейт был наряд, который состоял из двух частей - черно кружевного боди и полупрозрачного платья в цветочный принт м с рукавами-фонариками.

Этот образ звезда 90-х дополнила черными босоножками, клатчем и множесвом украшений. Макияж у нее на лице был натуральным, а волосы уложены в легкие локоны.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Компанию Мосс составил Николай фон Бисмарк - британско-немецкий фотограф, который младше Кейт на 13 лет. Отношения пары начались в 2015 году, а в 2016-м Николай даже сделал возлюбленной предложение, однако вскоре они разорвали помолвку. Якобы поводом несостоявшейся свадьбы стали натянутые отношения между фон Бисмарком и дочерью Кейт, Лилой. Как видим, пара до сих пор вместе, но личную жизнь они не комментируют.

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк / Фото: Getty Images

