В черном боди и прозрачной юбке: Рози Хантингтон-Уайтли на вечеринке в Лондоне

36-летняя модель посетила вечеринку BAFTA британского Vogue And Tiffany & Co. в ресторане Annabel's. Она приехала на мероприятие в черном боди с высоким воротником и длинными рукавами, которое сочетала с пикантной прозрачной макси-юбкой в ​​крапинку. У наряда Рози также был эффектный меховой шлейф.

Звезда распустила белокурые волосы, зачесав их на одну сторону, надела серьги с бриллиантами, несколько браслетов на запястье, ее помолвочное кольцо с бриллиантов сверкало у нее на пальце, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Рози в последнее время часто для светских выходов выбирает наряды черного цвета, которые закрывают ее шею и обтягивают грудь. В одном из таких модель посещала премьерный показ фильма ее бойфренда Джейсона Стэтхэма "Пчеловод" в Лондоне.

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