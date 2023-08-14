В черном боди и с сумкой Dior: Александра Даддарио сходила на вечеринку в Лос-Анджелесе

Она выбрала простой, стильный и удобный наряд, но не забыла и про аксессуар от бренда с которым сотрудничает.

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялась звездная вечеринка Day of Indulgence. Это мероприятие знаменитого продюсера Дженнифер Кляйн, особенность вечеринки в том, что вход разрешен на нее только женщинам.

Среди гостей была 37-летняя актриса Александра Даддарио, известная в первую очередь по нашумевшим сериалам Почему женщины убивают и Белый лотос.

Звезду сначало сфотографировали возле ее автомобиля, в руке у актрисы была квадратная сумка от Dior. В 2023 году актриса стала амбассадором этого Модного дома.

Александра Даддарио / Фото: Getty Images

Также Александра была одета в черное боди, прямые джинсы и белые кроссовки. Волосы она просто распустила, сделала простой макияж и добавила в образ солнцезащитные очки.

Александра Даддарио / Фото: Getty Images

После начала сотрудничества с Модным домом Даддарио стала постоянной гостьей показов бренда и стабильно выбирает его платья для красных дорожек. Также она представляет не только одежду Дома Dior, но и коллекции ароматов La Collection Privée.

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