В черном бомбере и с браслетами на руке: Олег Винник на обложке журнала

В интервью певец рассказал, как рождаются его хиты.

Олег Винник накануне концертов 24 и 25 ноября в столичном дворце "Украина", которыми он завершает свой самый продолжительный тур "Безумная любовь", появился на обложке журнала "Телескоп".

Олег Винник/Пресслужба

В интервью певец рассказал, как рождаются его хиты, на ком он тестирует новые песни, какую музыку слушает и как относится к своей популярности.

По словам исполнителя, каждой своей новой песней он привык сначала делиться с близким окружением: "Для меня важен не положительный отзыв человека, а правда — объективная, конструктивная, профессиональная. Слава Богу, среди моих близких есть люди всех возрастов и пола, так что можно услышать разные мысли. Но в 99% случаев всем нравится. Слова новых песен обычно записываю в заметки мобильного телефона. Они могут накапливаться годами, и так по фразам составляется текст. Бывает, очерк трека лежит несколько лет, а потом я случайно нахожу его но никогда не сочиняю песни к столу. Если трек готов, то мне хочется его показать".

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Также кумир миллионов признался, что сам любит слушать песни в стиле рок, особенно если артисты вносят в них нотки попа, психоделики, готики: "Люблю готическую музыку, но не всю, не мистически черную. А еще — оркестровые вещи, как Тилля Линдеманна. Помню, однажды в отпуске одел ночью на пляже наушники, включил Rammstein и просто растворился, это столь правильная музыка, столько переживаний в ней можно найти. А казалось, будто фильм смотрим или читаем книгу. Также люблю Muse: да, это психоделика, но она слушается во всем мире. И Imagine Dragons – настолько широкопрофильные, могут сделать все, что угодно. Кстати, я не имею в телефоне музыки. Мало времени на нее, да и после концертов ушам нужно 8 часов, чтобы отдохнуть от инейров. Такой вот сапожник без сапог".

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