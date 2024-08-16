В черном длинном платье: 59-летняя Моника Беллуччи на премьере фильма в Мексике

Актриса редко выходит в свет, но когда это все же случается, практически всегда одета в наряды темных оттенков.
В Мексике состоялось фан-мероприятие посвященное выходу нового фильма режиссера Тима Бертона "Битлджус Битлджус". Одну из ролей в этой картине сыграла Моника Беллуччи, поэтому появилась на красной дорожке и позировала для фото с остальными актерами.
Актриса была, как всегда, вся в черном. Она надела длинное обтягивающее платье с рукавами и отделкой из бисера на шее. У наряда были также выращенные подплечники.
Носила платье Моника в сочетании с черным клатчем и несколькими украшениями. Волосы она выпрямила, а ее стрижка была с трендовой челкой-шторкой.
Напомним, что фильм "Битлджюс Битлджюс" активно обсуждается не только из-за звездного состава, но также из-за-за романа Моники Беллуччи и Тима Бертона.
Якобы знаменитости начали активно общаться именно во время работы над этой картиной и в результате их дружба переросла в отношения. Режиссер и актриса теперь часто вместе появляются и даже не скрывают чувств, ведь даже публично целовались на красной дорожке.
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