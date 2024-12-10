В черном и белом нарядах: Пэрис Хилтон заметили в Нью-Йорке, и она выглядела сногсшибательно

Знаменитая красавица подчеркнула фигуру обтягивающими платьями.
Самая известная американская блондинка - телезвезда и светская львица Пэрис Хилтон - появилась на улице в Нью-Йорке. 43-летняя женщина продемонстрировала два наряда, когда шла на интервью.
Первый образ Хилтон был был белого цвета. Она надела прямое платье с длинными рукавами, декольте и декором на груди в виде большого гламурного банта со стразами. Этот наряд она дополнила сумкой от Chanel белого цвета, классическими белыми туфлями-лодочками на каблуках и солнцезащитными очками в белой оправе.
Завершали ее образ насыщенный макияж, укладка и несколько украшений с бриллиантами, среди которых было ее огромное помолвочное кольцо.
Также Пэрис надела черное платье с опущенной линией плеча, длинными рукавами и полностью расшитое пайетками. Носила его она в сочетании с туфлями и солнцезащитными очками в черной оправе. Этот наряд она выбрала, чтобы сходить на шоу Late Night with Seth Meyers, где вместе с Николь Ричи дала интервью.
Напомним, что недавно на другом интервью Пэрис заявила, что полностью натуральная и никогда не делала не только пластических операций, но и уколов красоты.
"Я очень горжусь тем, что я полностью натуральная. Я не загораю на солнце. Я никогда не делала никаких инъекций ботокса, никаких операций, ничего", - сказала Хилтон.
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