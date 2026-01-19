ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
194
Время на прочтение
1 мин

В черном и белом: Сидни Суини продемонстрировала два образа в мини-платьях

Девушка выбрала платья в любимом стиле.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

28-летняя актриса Сидни Суини посетила несколько светских мероприятий, на которых снова смогла продемонстрировать новые изысканные платья. Оба лука звезды включали мини наряды и высокие каблуки.

Черное короткое платье Сидни выбрала для вечеринки перед Variety & Golden Globes. Это был наряд без бретелек от Vivienne Westwood. Особенностью дизайна платья стал один рукав, много складок и глубокое декольте. Соединила наряд девушка с туфлями с открытыми пальцами и несколькими украшениями.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Второе платье актрисы было белым и очень креативным. Наряд от Cong Tri имел современный линейный крой. Изготовлено оно из прозрачной сетки, силуэт подчеркивается аппликацией в полоску из органзы, которая создавала нежные геометрические линии. Сочетала платье девушка с туфлями от Jimmy Choo.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Образы актрисы Сидни Суини (24 фото)

Сідні Свіні_6 / © Associated Press

© Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
194
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie