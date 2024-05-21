В черном и лавандовом: Сальма Хайек вышла в свет и продемонстрировала два эффектных наряда

Актриса, как всегда, выглядела превосходно и гламурно.

57-летняя актриса Сальма Хайек умеет выглядеть эффектно и стильно, когда дело касается красных дорожек. Звезда обожает гламурные наряды, блестки и пайетки.

Очередные эффектные наряды она продемонстрировала в Каннах на красной дорожке, куда прибыла со своим мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино.

Пара посетила премьеру фильма "Эмилия Перес", в котором сыграла Селена Гомес.

Сальма Хайек с мужем / Фото: Associated Press

На Сальме в тот день было черное платье от Saint Laurent, полностью расшитое пайетками. Длинное платье-бюстье было прямым, приталенным и без бретелек. Оно эффектно подчеркивало фигуру.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Дополнила она его массивным колье на шее и золотым браслетом на запястье. В руке у Сальмы был черный клатч, а обула она туфли на платформах. Укладка у нее была с объемными волнами.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

На следующий день Сальма и ее муж посетили мероприятие Kering Women In Motion Awards - церемонию, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Сальма Хайек с мужем / Фото: Associated Press

На звезде было платье лавандового цвета из фактурной ткани. Дополняла этот наряд легкая полупрозрачная накидка со шлейфом и высокая прическа.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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