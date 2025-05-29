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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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247
Время на прочтение
1 мин

В черном и зеленом купальниках: Белла Торн показала снимки с морской прогулки на яхте

27-летняя актриса и певица порадовала фолловеров снимками с отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Белла Торн

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

Белла Торн опубликовала в Instagram фотографии с отдыха, сделанные в разное время.

"В честь весенних каникул вот я в бикини", - подписала она кадры.

На первом фото Белла предстала в черном купальнике, в котором похвасталась стройной фигурой и соблазнительным бюстом.

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

На другом снимке Торн была одета в зеленое бикини на завязках. Когда ее фотографировали, она играла со своей собачкой.

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

Напомним, Белла Торн на показ бренда Marine Serre пришла в экстравагантном черном наряде с белым кружевом и вырезами на бедрах.

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