В черном и зеленом купальниках: Белла Торн показала снимки с морской прогулки на яхте

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

Реклама

Белла Торн опубликовала в Instagram фотографии с отдыха, сделанные в разное время.

"В честь весенних каникул вот я в бикини", - подписала она кадры.

На первом фото Белла предстала в черном купальнике, в котором похвасталась стройной фигурой и соблазнительным бюстом.

Реклама

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

На другом снимке Торн была одета в зеленое бикини на завязках. Когда ее фотографировали, она играла со своей собачкой.

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

Напомним, Белла Торн на показ бренда Marine Serre пришла в экстравагантном черном наряде с белым кружевом и вырезами на бедрах.