В черном кардигане и за руку с мужем: Виктория Бекхэм сходила на футбол

Виктория Бекхэм снова приехала вместе с супругом Дэвидом на футбольный матч команды "Интер Майами".

Пара вместе с младшими детьми – 18-летним Крузом и 12-летней Харпер - посетила финальный матч сезона MLS "Интер Майами" против "Шарлотты" в Форт-Лодердейле.

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми Крузом и Харпер / Фото: Getty Images

Викки продемонстрировала свое шикарное чувство стиля, облачившись в черный удлиненный кардиган, под которым были обтягивающие черные брюки. Виктория распустила свои длинные волосы, сделала легкий дневной макияж, на ее пальце сверкало кольцо с крупным бриллиантом, а на запястье были золотые часы. Также на плече у дизайнера висела небольшая сумка на черном ремешке.

Дэвид был одет в идеально выглаженный темно-синий костюм с эмблемой клуба на пиджаке и белую рубашку. А дети пары – Круз и Харпер – выбрали простые футболки и джинсы.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, какие кольца Дэвид Бекхэм дарил своей жене на протяжении их долгого брака.

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