В черном кашемировом комбинезоне: Диана Крюгер выбрала оригинальный наряд для модного шоу

Показ бренда состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Актриса немецкого происхождения Диана Крюгер посетила модное шоу бренда Chloe, во время которого креативный директор марки Чемена Камали представила коллекцию весна-лето 2025. Акцентными в коллекции стали бохо-стиль, прозрачность и эстетика 70-х годов.
Диана выбрала для мероприятия трикотажный комбинезон. Ее наряд был из черного кашемира, немного прозрачным и с узором. Дополнила лук актриса кожаным коричневым пальто с бахромой, золотыми аксессуарами и босоножками на каблуках.
Макияж у нее был лаконичным, как и прическа.
Во время показа Крюгер сидела рядом с Анной Винтур, Сэльмой Блер и Сиенной Миллер, которая появилась в образе хиппи.
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