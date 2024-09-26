В черном кашемировом комбинезоне: Диана Крюгер выбрала оригинальный наряд для модного шоу

Показ бренда состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Актриса немецкого происхождения Диана Крюгер посетила модное шоу бренда Chloe, во время которого креативный директор марки Чемена Камали представила коллекцию весна-лето 2025. Акцентными в коллекции стали бохо-стиль, прозрачность и эстетика 70-х годов.

Диана выбрала для мероприятия трикотажный комбинезон. Ее наряд был из черного кашемира, немного прозрачным и с узором. Дополнила лук актриса кожаным коричневым пальто с бахромой, золотыми аксессуарами и босоножками на каблуках.

Макияж у нее был лаконичным, как и прическа.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Во время показа Крюгер сидела рядом с Анной Винтур, Сэльмой Блер и Сиенной Миллер, которая появилась в образе хиппи.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

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