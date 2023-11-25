Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном кэтсьюте на пуговицах: Эмили Ратажковски продемонстрировала удобный лук для прогулки с собакой

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
257
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном кэтсьюте на пуговицах: Эмили Ратажковски продемонстрировала удобный лук для прогулки с собакой

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Даже на простой ежедневной прогулке с собакой она выглядела стильно.

Модель Эмили Ратажковски живет в Нью-Йорке и у нее есть большой пес по кличке Коломбо, которого она регулярно выгуливает. Поэтому знаменитость довольно часто можно заметить в престижном районе Вест-Виллидж.

Вчера модель появилась на улице в идеальном удобном довольно теплом наряде для прогулки - черном трикотажном кэтсьюте на пуговицах спереди. Такой наряд Ратажковски сочетала со светлой курткой Yeezy и ярко-красными ботинками Timberland. Также девушка завязала на талии синее худи.

Шею модель украсила золотой подвеской, уши серьгами-кольцами, а на глазах у нее были солнцезащитные очки.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Это ее появление на публике состоялось после того, как Эмили продемонстрировала лук в куртке от украинского бренда ienki ienki. Такая куртка как у нее стои 67 тысяч гривен.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Читайте также:

Голливудские актеры, которые чуть не сошли с ума ради роли

Голливудские актеры, которые чуть не сошли с ума ради роли

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
257
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация