В черном кэтсьюте на пуговицах: Эмили Ратажковски продемонстрировала удобный лук для прогулки с собакой

Даже на простой ежедневной прогулке с собакой она выглядела стильно.

Модель Эмили Ратажковски живет в Нью-Йорке и у нее есть большой пес по кличке Коломбо, которого она регулярно выгуливает. Поэтому знаменитость довольно часто можно заметить в престижном районе Вест-Виллидж.

Вчера модель появилась на улице в идеальном удобном довольно теплом наряде для прогулки - черном трикотажном кэтсьюте на пуговицах спереди. Такой наряд Ратажковски сочетала со светлой курткой Yeezy и ярко-красными ботинками Timberland. Также девушка завязала на талии синее худи.

Шею модель украсила золотой подвеской, уши серьгами-кольцами, а на глазах у нее были солнцезащитные очки.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Это ее появление на публике состоялось после того, как Эмили продемонстрировала лук в куртке от украинского бренда ienki ienki. Такая куртка как у нее стои 67 тысяч гривен.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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