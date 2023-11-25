В черном кэтсьюте на пуговицах: Эмили Ратажковски продемонстрировала удобный лук для прогулки с собакой

Даже на простой ежедневной прогулке с собакой она выглядела стильно.
Модель Эмили Ратажковски живет в Нью-Йорке и у нее есть большой пес по кличке Коломбо, которого она регулярно выгуливает. Поэтому знаменитость довольно часто можно заметить в престижном районе Вест-Виллидж.
Вчера модель появилась на улице в идеальном удобном довольно теплом наряде для прогулки - черном трикотажном кэтсьюте на пуговицах спереди. Такой наряд Ратажковски сочетала со светлой курткой Yeezy и ярко-красными ботинками Timberland. Также девушка завязала на талии синее худи.
Шею модель украсила золотой подвеской, уши серьгами-кольцами, а на глазах у нее были солнцезащитные очки.
Это ее появление на публике состоялось после того, как Эмили продемонстрировала лук в куртке от украинского бренда ienki ienki. Такая куртка как у нее стои 67 тысяч гривен.
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