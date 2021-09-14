В черном кейпе и с красивыми серьгами: Шерон Стоун в сдержанном аутфите пришла в Метрополитен-музей

В черном кейпе и с красивыми серьгами: Шерон Стоун в сдержанном аутфите пришла в Метрополитен-музей

63-летняя актриса выбрала монохромный образ от Thom Browne.

На самом крупном фэшн-событии года – церемонии Met Gala, которая прошла в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, яблоку негде было упасть. На красной дорожке столько было звезд, которые ответственно подошли к выбору своих образов к теме вечера: "В Америке: лексикон моды".

Мероприятие посетила Шерон Стоун, которая не стала креативничать и придумывать себе необычный лук. Она выбрала сдержанный классический аутфит.

Шерон Стоун / Associated Press

Шерон Стоун / Associated Press

На актрисе был черный наряд с лакированными полосками от Thom Browne, который состоял из платья-макси по фигуре с разрезом сзади и длинного кейпа. Наряд она дополнила черными лакированными туфлями на устойчивых каблуках и черным клатчем.

Шерон Стоун / Associated Press

Шерон сделали стильную укладку и нежный макияж, подчеркнув глаза тонкими серебристыми линиями на веках. В ушах у нее были красивые изумрудно-бриллиантовые серьги Chopard в виде цветов.

Шерон Стоун / Associated Press

Глядя на Стоун, кажется, что время над ней не властно. Выглядит она просто изумительно. А ее стройной фигуре может позавидовать не одна 18-летняя девушка.

Шерон Стоун / Associated Press

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