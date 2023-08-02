В черном комбинезоне и с необычной сумкой: Крисси Тейген сфотографировали по пути на шопинг

Две известные модели надели похожие наряды, но в разных городах.
37-летняя американская модель и предпринимательница Крисси Тейген попала под прицел фотографов, когда направлялась на шопинг. Звезда шла в магазин детских товаров в Лос-Анджелесе.
На знаменитости был черный комбинезон на пуговицах, который она носила со шлепанцами на пробковой подошве и серебристой сумкой на длинной ручке от бренда Bottega Veneta.
Также Крисси надела солнцезащитные очки, а волосы собрала в низкий хвост.
Но звезда не единственная модель и молодая мама, которую на этой неделе сфотографировали в подобном комбинезоне. Также в похожем черном наряде под прицел папарацци попала модель и звезда Victoria's Secret Карли Клосс, но в Нью-Йорке.
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