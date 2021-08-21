В черном комбинезоне с V-образным декольте: Дилан Пенн подловили в Нью-Йорке

В черном комбинезоне с V-образным декольте: Дилан Пенн подловили в Нью-Йорке

Знаменитость выбрала для своего выхода лаконичный наряд.

30-летняя американская модель и актриса в последние месяцы очень активно продвигает новую работу своего отца - драматический фильм "День флага". В фильме Дилан сыграла одну из главных ролей.

Теперь отец и дочь практически ежедневно попадают под прицел папарацци по пути на очередной показ фильма или съемки. В пятницу, 20 августа, их сфотографировали в районе Трайбека в Нью-Йорке. Актриса была одета в черный комбинезон с V-образным декольте и поясом-жгутом. Завершили вечерний наряд девушки макияж с золотистыми тенями, туфли-лодочки и небольшая сумка Chanel.

Дилан Пенн / Getty Images

Дилан, видимо, поклонница черного цвета ведь все ее луки всегда состоят из него. Например, для "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" она надела мини с сетчатым верхом.

Дилан и Шон Пенн / Getty Images

А вот для специального показа фильма "День флага" и интервью надела строгий костюм с лампасами.

Дилан Пенн и Шон Пенн / Getty Images

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Образы Дилан Пенн (9 фото)

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