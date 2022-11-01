В черном костюме и гипюровом топе: экс-"ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск на гала-вечере

Модель Эльза Хоск посетила гала-концерт, организованный Модным домом Zadig & Voltaire в Беверли-Хиллз.

33-летняя звезда подиума и экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret вышла к фотографам в total black look. На Эльзе были очень длинные брюки на резинке, жакет и гипюровый прозрачный топ с американской проймой.

Образ знаменитой модели дополнила небольшая сумка-клатч, прическа и довольно плотный макияж.

Эльза Хоск / Фото: Getty Images

В Instagram она выложила трогательное фото со свой маленькой дочкой и мужем в костюмах.

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