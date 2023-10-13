В черном костюме и в идеально белых кроссовках: стильный Дэвид Бекхэм на презентации своего парфюма

У экс-спортсмена состоялось два выхода во время которых его не сопровождала семья.

Обычно Дэвид Бекхэм появляться на публике в компании своей супруги Виктории и детей. Но в этот раз бывший игрок сборной Англии, присутствовал на вечеринке по случаю запуска нового аромата бренда David Beckham в баре-ресторане Torrisi в Нью-Йорке.

Бекс приехал в заведение в черном брючном костюме в тонкую полоску и идеально чистых белых кроссовках. Он был слегка не брит и выгоядел очень стильно.

Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

На следующий день Дэвид посетил презентацию парфюма в универмаге JCPenney в Нью-Йорке. На этот раз он появился на публике в светлом пиджаке, черной футболке, черных брюках и ботинках цвета денима.

Бекхэм выступил перед собравшейся публикой, а также не отказал всем, кто пришел взять у него автограф.

Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в Лондоне состоялась премьера документального сериала "Бекхэм", в котором рассказывается об успешной карьере бывшего футболиста. Посмотреть четырехсерийный фильм собралась вся его большая семья.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Associated Press

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