Кортни Кокс / © Associated Press

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Американская актриса Кортни Кокс, широко известная всем по своей роли в сериале «Друзья», посетила премьеру фильма «Новые злополучные приключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), которая состоялась в кинотеатре TCL Chinese Theatre.

Кортни Кокс / © Associated Press

Для выхода на красную дорожку 62-летняя актриса выбрала лаконичный, но элегантный образ. Она надела черный костюм с классическим жакетом и прямыми брюками. Под пиджаком был заметен топ с кружевной отделкой.

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Образ Кортни дополнила золотым колье и кулоном. Волосы актриса уложила свободными волнами и сделала макияж с акцентом на глаза.

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Кортни Кокс / © Associated Press

Картина The Further Mis-Adventures of Cliff Booth посвящена персонажу Клиффу Буту, которого Брэд Питт сыграл в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Новый проект продолжает историю героя, а Питт вновь возвращается к этой роли.

Сам же Брэд Питт пришел на премьеру со своей возлюбленной.

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