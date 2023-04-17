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В черном костюме и полупрозрачной блузе: Мила Кунис вышла на красную дорожку церемонии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
648
Время на прочтение
1 мин
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В черном костюме и полупрозрачной блузе: Мила Кунис вышла на красную дорожку церемонии

Мила Кунис / Фото: Associated Press

Знаменитость выбрала наряд с пикантным акцентом.

Актриса Мила Кунис посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - вручение награды "Премия за прорыв" (Breakthrough Prize). Мероприятие прошло в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Награда вручается в трех категориях: за прорыв в математике, за прорыв в фундаментальной физике, за прорыв в области наук о жизни.

Мила Кунис / © Associated Press
Мила Кунис / Фото: Associated Press

На красной дорожке мероприятия Мила Кунис появилась в черном брючном костюме, расшитом стразами, который сочетала с полупрозрачной черной шифоновой блузой, которая добавляла образу пикантности.

Образ она дополнила элегантной укладкой с локонами, серьгами с бриллиантами, несколькими кольцами на пальцах и черными туфлями.

Мила Кунис / © Associated Press
Мила Кунис / Фото: Associated Press

Компанию на мероприятии актрисе составил ее муж Эштон Кутчер. Он надел классический черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Мила Кунис и Эштон Кутчер / © Associated Press
Мила Кунис и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
648
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