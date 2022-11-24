В черном костюме и с милой прической: Марго Робби посетила мероприятие в образе от известного бренда

Наряд звезды был элегантным и в стиле 80-х, однако выбор бренда не удивил.

Еще несколько дней тому назад все обсуждали то, что Марго Робби то ли разорвала, то ли не продлила контракт с Chanel после многолетнего сотрудничества, и эра ее появления в образах от этого бренда завершилась. Несколько раз актриса радовала поклонников образами в нарядах от Bottega Veneta, но все же в конце концов на мероприятии "BAFTA: Жизнь в картинках с Марго Робби", опять появилась в образе от Chanel из новой коллекции весна-лето 2023.

На Марго были широкие черные штаны из твида, двубортный блейзер с золотыми пуговицами и черный топ. Образ актриса дополнила крупными серьгами-кольцами золотистого цвета, тоже от именитого французского бренда.

Завершали этот total look босоножки и довольно милая прическа с бантом.

Марго Робби / Фото: Getty Images

В рамках этого мероприятия были рассмотрены шесть успешных фильмов Робби, в том числе "Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Однажды… в Голливуде", "Две королевы", "Отряд самоубийц" и новая картина "Вавилон".

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