В черном костюме и увешанная бриллиантами: Ким Кардашьян выступила в суде

Ким Кардашьян / © Associated Press

Реклама

44-летняя Ким выступила в качестве свидетеля. Речь идет о судебном процессе по делу об ограблении парижского отеля в 2016 году, в ходе которого Ким была непосредственной жертвой — из ее гостиничного номера во время Парижской недели моды были украдены драгоценности стоимостью около 10 миллионов долларов. Во время ограбления Ким находилась в номере и преступники угрожали ей дулом пистолета. Также ее связали, засунули кляп в рот. На Кардашьян в момент ограбления был только халат.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Согласно ее показаниям, которые опубликовало издание Page Six, Ким боялась, что ее изнасилуют и убьют.

«Я была уверена, что умру той ночью», — сказала женщина, рыдая и вспоминая, как она умоляла нападавших пощадить ее жизнь. «Я сказала: «Вы можете забрать все, но мне нужно идти домой. У меня есть дети, пожалуйста», — рассказала Ким. «Я думала о том, как моя сестра вернется и найдет мое тело», — добавила она.

Реклама

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Сейчас девять мужчин и одна женщина находятся под следствием. Этот инцидент — самое крупное ограбление частного лица во Франции за последние 20 лет, а единственной найденной вещью оказалось бриллиантовое ожерелье, брошенное на улице, когда воры убегали. Также среди драгоценностей, украденных у Кардашьян в то время, было ее обручальное кольцо от тогдашнего мужа Канье Уэста, которое украшал 20-каратный бриллиант стоимостью 4 миллиона долларов.

Следователи полагают, что изъятое золото было переплавлено, а большая часть украденного продана в Бельгии. Судебный процесс должен продлиться до 23 мая.

Ким приншла в суд в черном костюме с юбкой и жакетом, а также вся увешеная огромными бриллиантами. Поддержать ее на суде пришла ее мать Крис Дженнер.

Крис Дженнер / © Associated Press

Крис Дженнер / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press