В черном костюме и за руку с бойфрендом: Моника Беллуччи на церемонии "Эмми"

Светское мероприятие прошло вчера вечером в театре Пикок в Лос-Анджелесе. С 2023 года Моника Беллуччи состоит в романтических отношениях с американским кинорежиссером и продюсером Тимом Бертоном. Роман актриса подтвердила в интервью журналу Elle в июне 2023 года.

В октябре 2023 Моника и Тим впервые появились публично вместе на Римском кинофестивале. А теперь блистали на церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

На дорожку 59-летняя Беллуччи вышла в черном костюме Saint Laurent, состоящем из короткого жакета и брюк-клеш, она также была в белой рубашке и с галстуком-бабочкой. В руках звезда держала маленький блестящий клатч, в ее ушах сверкали серьги от Cartier, волосы были распущены и аккуратно уложены, а на лице лаконичный макияж.

65-летний Тим Бертон был одет в черный костюм и черную рубашку. Пара мило держалась за руки, позируя перед камерами собравшихся на мероприятии фотографов.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

Впечатлила публику и 90-летняя актриса Джоан Коллинз, которая также посетила церемонию «"Эмми" в этот вечер.

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