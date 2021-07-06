В черном костюме с асимметричным жакетом: "Мисс Вселенную-2021" сфотографировали в аэропорту

В черном костюме с асимметричным жакетом: "Мисс Вселенную-2021" сфотографировали в аэропорту

Девушка поставила важную цель - бороться за права женщин.

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021" 26-летняя Андреа Меза впервые после своего триумфа во Флориде прилетела на родину в Мексику. Девушку и ее команду встретили в аэропорту Мехико.

Андреа была очень рада такому вниманию, много улыбалась и рассказала о грядущей работе. В частности, она призналась, что вернулась с целью бороться за права женщин и уделять приоритетное внимание проблеме гендерного насилия.

"Мисс Вселенная-2021" Андреа Меза / Getty Images

Для перелета модель выбрала черный брючный костюм с асимметричным жакетом, который дополнил широкий пояс на талии. Образ девушки дополнили золотые украшения и лента с надписью "Мисс Вселенная".

"Мисс Вселенная-2021" Андреа Меза / Getty Images

Напомним, что, победив на конкурсе "Мисс Вселенная-2021", модель стала третьей мексиканкой, выигравшей корону, после Лупиты Джонс и Химены Наваррете.

"Мисс Вселенная-2021" Андреа Меза / Getty Images

Все время после конкурса Андреа провела в США и ее даже как-то подловили на Таймс-сквер, когда она с кем-то беседовала. Тогда победительница конкурса была одета в эффектное черное платье с декольте.

"Мисс Вселенная-2021" Андреа Меза / Getty Images

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Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021" (9 фото)

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