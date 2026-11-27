Моника Беллуччи / © Getty Images

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Моника Беллуччи приняла участие в творческой встрече «Беседа с Моникой Беллуччи», которая состоялась в рамках 23-го Международного кинофестиваля в Марракеше. В ходе мероприятия кинозвезда пообщалась с публикой о своей кинокарьере.

Для своего выхода на сцену Беллуччи выбрала элегантный образ в своем любимом черном цвете. На ней был костюм, состоящий из удлиненного жакета свободного кроя с широкими атласными лацканами и брюк-палаццо со стрелками и атласными лампасами. Под жакет актриса надела лаконичный черный топ с круглым вырезом.

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Моника Беллуччи / © Getty Images

Аутфит Моника дополнила черными замшевыми босоножками на массивной платформе и высоких каблуках.

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У актрисы были распущенные волосы с челкой-шторкой, макияж с черным карандашом на глазах и нежной помадой на губах. Шею Беллуччи украшало изящное золотистое колье с декоративными элементами, а пальцы — золотые кольца.

Напомним, Моника Беллуччи позировала в жакете на голое тело.

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