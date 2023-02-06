В черном костюме с эффектными рукавами: Кейт Бланшетт на церемонии в Лондоне

53-летняя знаменитость выиграла премию за "Лучшую женскую роль" в фильме "Тар" американского режиссера Тодда Филда.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Для выхода на церемонию Кейт выбрала черный блейзер от Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2019 с атласными синими рукавами, который надела на голое тело и сочетала с черными брюками и остроносой обувью на каблуках.

Такой же самый блейзер, но только с розовыми рукавами надевала на ежегодное мероприятие TIME 100 Next в Нью-Йорке Камила Кабельо.

Каміла Кабельо / Фото: Associated Press

Белокурые волосы Бланшетт собрала в высокий пучок и зачесала на одну сторону, сделала минималистичный макияж и надела серьги-гвоздики. Кроме серег других аксессуаров она надевать не стала и ногти актрисы были не накрашены.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На дорожке Кейт Бланшетт позировала с коллегами Мишель Йео и Флоренс Пью. Флоренс пришла на церемонию в красном платье с баской, сочетая наряд с красным маникюром и клатчем в тон.

Кейт Бланшетт, Мишель Йео и Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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