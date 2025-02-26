В черном костюме с огромными лилиями: дочь Арнольда Шварценеггера - Кэтрин - посетила премьеру фильма

Она пришла поддержать мужа, который в этой картине исполнил одну из важных ролей.

В понедельник, 24 февраля, 45-летний актер Крис Пратт сиял в улыбке, когда вышел на публику со своей 35-летней женой Кэтрин Шварценеггер. Пара посетила премьеру фильма Netflix "Электрический штат", в котором актер сыграл вместе с 21-летней Милли Бобби Браун.

Они позировали обнявшись. На Крисе был светлый костюм лилового цвета, который он сочетал со свитшотом в цвет и туфлями на шнурках молочного цвета. Красавица Кэтрин же отдала предпочтение черному элегантному костюму, который включал тунику и брюки-трубочки. Главным украшением ее наряда были большие цветы-лилии сделанные из бисера. Образ дочь Арнольда Шварценеггера дополнила белыми туфлями, несколькими украшениями, макияжем и элегантной прической.

Кэтрин Шварценеггер / Фото: Associated Press

Недавно вся семья Шварценеггеров пришла поддержать 31-летнего Патрика на премьере сериала "Белый лотос", поскольку тот исполнил одну из главных ролей в этом шоу. Отец и сын позировали перед камерами обнявшись.

Патрик и Арнольд Шварценеггеры / Фото: Associated Press

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