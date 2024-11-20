В черном костюме со стразами: Селена Гомес вышла в свет в гламурном наряде

Селена Гомес после премьеры мюзикла "Эмилия Перес" стала чаще появляться на публике вместе со своими коллегами по картине - Зои Салданой и Карлой Софией Гаскон. 19 ноября женщины опять блистали на светском мероприятии все вместе - ELLE Women in Hollywood celebration, которое прошло в Лос-Анджелесе.

Селена Гомес с Зои Салданой и Карлой Софией Гаскон / Фото: Associated Press

Селена в этот раз была в черном гламурном костюме с жакетом и брюками, который был полностью украшен стразами. У наряда также была шелковая отделка - лацканы, лампасы и низ жакета.

Наряд актрисы был от бренда Ralph Lauren. Селена дополнила его украшениями с камнями, маникюром винного цвета и макияжем. Также у Гомес была новая прическа - ее каре идеально уложено и немного подкручено.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, что премьера фильма "Эмилия Перес" состоялась и в Киеве. Мероприятие тогда посетили многие известные личности, среди которых была блогер Монро и певица Michelle Andrade - они озвучили эту картину.

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