В черном костюме: стильная Скарлетт Йоханссон посетила мероприятие в Нью-Йорке

Образ известной актрисы был простым, но с множеством украшений.
Актриса Скарлетт Йоханссон посетила мероприятие в Нью-Йорке, которое было посвящено показу фильма "Тельма". Они приняла участие в беседе, которая проводилась также с 95-летней Джун Скуибб, которая в этом фильме сыграла главную роль.
На интервью она пришла в простом черном костюме, который включал блейзер и широкие брюки. Носила наряд Скарлетт с белой футболкой, лоферами от Prada и носками в мелкий цветочный принт.
Образ актриса дополнила большим количеством украшений - золотыми браслетами, кольцами, несколькими цепочками и даже бусами. Волосы она разделила в пробор и заколола заколкой крабиком.
Ранее Скарлетт попала под прицел папарацци в коричневом костюме, который сочетала с сумкой в тон от Prada. Также можно заметить, что на Скарлетт черные туфли на каблуках и несколько украшений. Волосы она распустила и сделала лаконичный макияж.
Читайте также:
- В костюме и с лаконичной прической: Скарлетт Йоханссон заметили на съемках нового фильма в Нью-Йорке
- В цветочном мини-платье и с заколкой-бантом: Скарлетт Йоханссон попала под прицел папарацци
- В красном платье со складками: красивая Скарлетт Йоханссон на премьере фильма