В черном костюме: стильная Скарлетт Йоханссон посетила мероприятие в Нью-Йорке

Образ известной актрисы был простым, но с множеством украшений.

Актриса Скарлетт Йоханссон посетила мероприятие в Нью-Йорке, которое было посвящено показу фильма "Тельма". Они приняла участие в беседе, которая проводилась также с 95-летней Джун Скуибб, которая в этом фильме сыграла главную роль.

На интервью она пришла в простом черном костюме, который включал блейзер и широкие брюки. Носила наряд Скарлетт с белой футболкой, лоферами от Prada и носками в мелкий цветочный принт.

Образ актриса дополнила большим количеством украшений - золотыми браслетами, кольцами, несколькими цепочками и даже бусами. Волосы она разделила в пробор и заколола заколкой крабиком.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Ранее Скарлетт попала под прицел папарацци в коричневом костюме, который сочетала с сумкой в тон от Prada. Также можно заметить, что на Скарлетт черные туфли на каблуках и несколько украшений. Волосы она распустила и сделала лаконичный макияж.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

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