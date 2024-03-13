В черном кожаном пальто и с красной помадой на губах: Сиенна Миллер и ее бойфренд сходили на мюзикл

Актриса Сиенна Миллер попала под прицел папарацци в Лондоне. Звезду заметили, когда она покидала клуб Kit Kat, где состоялся театральный дебют актрисы Кары Делевинь. Британская модель сыграла легендарном в мюзикле "Кабаре" главную роль - танцовщицу Салли Боулз.

Сиенна пришла поддержать коллегу в черных брюках с высокой посадкой, которые сочетала с черной кофтой и ботинками. Также она надела длинное кожаное пальто, а в руке держала небольшую сумку.

Волосы Миллер собрала в высокую прическу и сделала яркий макияж с красной помадой на губах.

Сиенна Миллер / Фото: Getty Images

На заднем фоне можно заметить бойфренда Сиенны - молодого актера Оли Грина, от которого она недавно родила ребенка. Оли пришел на мюзикл в белой футболке, кардигане и куртке с джинсами.

Сиенна Миллер Оли Грин / Фото: Getty Images

Сама Кара также не осталась без внимания. Актрису сфотографировали после шоу.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Напомним, что совсем недавно "Кабаре" стали показывать и в Киеве в "Молодом театре". Режиссером мюзикла стала Елена Коляденко, а главные роли исполнили Николетта Мочани и Илья Чопоров.

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