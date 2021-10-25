В черном кожаном платье: Анджелина Джоли продемонстрировала сексуальный образ в Риме

Каждый выход актрисы настоящая сенсация.

Анджелина Джоли и ее дети прилетели в Италию, где сейчас проходит Римский кинофестиваль, в рамках которого в воскресенье, 25 октября, показывали фильм "Вечные" с ее участием. На следующий день Анджелина появилась на фотоколле, который проходил в отеле De La Ville в эффектном черном кожаном платье от Dolce and Gabbana.

Анджелина Джолі / Getty Images

Наряд не имел бретелек, а на декольте ткань была немного собрана. Больше никакого декора на наряде не было и дополнять образ украшениями Анджелина в этот раз тоже не стала. Единственным аксессуарами были маленькие сережки в ушах, лаконичное кольца на руке и черные лакированные босоножки на высоком каблуке.

Анджелина Джолі / Getty Images

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