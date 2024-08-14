В черном кружеве и с зонтом от солнца: Мадонну подловили папарацци в Италии с 28-летним бойфрендом

Новый избранник моложе поп-звезды, но это ее совсем не смущает.

Совсем скоро Мадонна - американская поп-королева - отпразднует свой 66-й день рождения. В преддверии праздника певица отправилась в Италию, в город Портофино, и, вероятно, именно там и будет отмечать. Посетила Италию звезда вместе со своим новым бойфрендом - 28-летним Акимом Моррисом. Пару заметили во время прогулки по городу.

Мадонна с Акимом Моррисом / Фото: Getty Images

Певица с ног до головы была одета в вещи от итальянского бренда Dolce & Gabbana. Она сочетала черное кружевное платье и накидку, а также обула шлепанцы с логотипом бренда. Волосы Мадонна распустила и дополнила лук гризлами на зубах, множеством колец и цепочек, а также очками и сетчатыми перчатками. В руке она держала белый кружевной зонт от солнца.

Ее спутник одела не менее интересно, ведь тобе был в Dolce & Gabbana. Аким сочетал шелковые шорты, бежевое поло и кроссовки. На глаза он надел гламурные солнцезащитные очки.

Мадонна с Акимом Моррисом / Фото: Getty Images

Аким - футболист, родившийся на Ямайке. Он снимался вместе с Мадонной в фотосессии для обложки журнала Paper в августе 2022 года. На прогулке в Портофино их заметили через месяц после того, как футболист провел с ней 4 июля - День независимости США, о чем Мадонна рассказала на своей странице в Instagram, показав совместные фото.

Напомним, что ранее Мадонна разошлась с бойфрендом-боксером Джошем Поппером, с которым она находилась в отношениях более года.

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