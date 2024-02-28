В черном кружевном кэтсьюте: испанская актриса Милена Смит посетила показ Saint Laurent

Испанская актриса Милена Смит буквально королева готического гламура, ведь каждый ее образ - это сочетание сексуальных платьев, яркого макияжа и необычных причесок. И своим появлением на Неделе моды в Париже она опять подтвердила этот негласный статус.

Девушка посетила показ бренда Saint Laurent осень-зима 2024-2025, на котором бренд презентовал публике коллекцию ready-to-wear.

На Милене был полностью черный наряд, который включал кружевной кэтсьют и классическое черное пальто на запах с поясом. Также актриса надела туфли с декором.

Милена Смит / Фото: Associated Press

Волосы актриса собрала в высокий хвост, в уши надела массивные серьги с камнями, на глаза очки в черной оправе, а вот губы накрасила коричневой помадой.

Милена Смит / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили другие известные личности: Оливия Уайлд, Моника Беллуччи, Линда Евангелиста, Кейт Мосс с дочерью Лилой, Карла Бруни, Зои Салдана и Лили Коллинз.

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