В черном кружевном платье от Dior: Рэйчел Зеглер на премьере приквела "Голодных игр" в Лондоне

В этом наряде 22-летняя актриса выглядела очаровательно.

Актриса Рэйчел Зеглер посетила премьерный показ фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в Лондоне. Это приквел знаменитой медиафраншизы научно-фантастических приключенческих антиутопий "Голодные игры". Девушка сыграла в этом фильме одну из главных ролей.

На красную дорожку Зеглер надела длинное черное платье из кружева от бренда Christian Dior из коллекции весна-лето 2024, которую бренд совсем недавно презентовал в Париже.

Вначале на платье девушка надела длинное черное пальто. В таком образе оны прибыла на мероприятие и раздавала афтографы. Затем она сняла верхнюю одежду и позировала демонстрирую платье.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Наряд был из разных видов кружева, которое просвечивало. Также немного прозрачной была и юбка платья.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Образ Зеглер дополнила серьгами-люстрами и укладкой легкими локонами.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

На лице у актрисы был яркий макияж с растушеванными стрелками.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" выйдет 16 ноября.

Ранее на премьере в Берлине, коллега девушки по этому фильму - актриса Хантер Шефер, появилась в нарисованном платье-пазле от Schiaparelli, которое привлекало внимание сложный дизайном.

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