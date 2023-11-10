В черном кружевном платье от Dior: Рэйчел Зеглер на премьере приквела "Голодных игр" в Лондоне

В этом наряде 22-летняя актриса выглядела очаровательно.
Актриса Рэйчел Зеглер посетила премьерный показ фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в Лондоне. Это приквел знаменитой медиафраншизы научно-фантастических приключенческих антиутопий "Голодные игры". Девушка сыграла в этом фильме одну из главных ролей.
На красную дорожку Зеглер надела длинное черное платье из кружева от бренда Christian Dior из коллекции весна-лето 2024, которую бренд совсем недавно презентовал в Париже.
Вначале на платье девушка надела длинное черное пальто. В таком образе оны прибыла на мероприятие и раздавала афтографы. Затем она сняла верхнюю одежду и позировала демонстрирую платье.
Наряд был из разных видов кружева, которое просвечивало. Также немного прозрачной была и юбка платья.
Образ Зеглер дополнила серьгами-люстрами и укладкой легкими локонами.
На лице у актрисы был яркий макияж с растушеванными стрелками.
В украинский прокат фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" выйдет 16 ноября.
Ранее на премьере в Берлине, коллега девушки по этому фильму - актриса Хантер Шефер, появилась в нарисованном платье-пазле от Schiaparelli, которое привлекало внимание сложный дизайном.
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