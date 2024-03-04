В черном кружевном платье с вырезом на спине: Ким Кардашьян блистала на показе Balenciaga

В Париже в самом разгаре Неделя моды, которая продлится до 5 марта. В этом сезоне свои коллекции осень-зима 2024 презентовали многие бренды и не пропустил событие и Модный дом Balenciaga. Уже традиционно для марки мероприятие посещают друзья и амбассадоры бренда и самого Демны Гвасалии, который является креативным директором Дома с 2015 года.

Конечно же, в первом ряду показа блистала светская львица и телезвезда Ким Кардашьян.

Для этого выхода в свет она выбрала длинное черное платье-водолазку в стиле Мортиши из "Семейки Аддамс". Дело в том, что наряд был из тонкого гипюра, имел круглый вырез на груди и необычные расклешенные рукава с разрезами и удлиненной тканью. Юбка платья как будто тоже состояла из разных лоскутков ткани.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Сзади у платья был вырез на спине и длинный шлейф. Также необычной деталья была бирка с надписью бренда, но не стоит думать, что Ким забыла ее оторвать, ведь на самом деле она была декоративной и являлась частью ансамбля. Завершали образ Кардашьян высокий хвост, туфли на каблуках и ее любимый макияж в коричневой гамме.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

А вот после показа ее подловили папарацци в шубе с "хищным" принтом, в которой она на все сто процентов соответствовала новому тренду mob wife - жена мафиози.

Читайте также:

Роскошные образы Ким Кардашьян (20 фото)