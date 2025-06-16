В черном купальнике: 53-летняя актриса похвасталась накачанным прессом на пляже в Малибу

Брук Берк / © Associated Press

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В объективы папарацци во время фотосессии на пляже в Малибу попала американская актриса, фотомодель и ведущая реалити-шоу Брук Берк.

Знаменитость была одета в стильный черный купальник, состоявший из лифа-треугольников и плавок с полосками-лямками. Брук похвасталась стройной спортивной фигурой и накачанным прессом.

Брук Берк / © Associated Press

Свой пляжный лук Берк дополнил черно-белой бейсболкой и браслетами Cartier. У нее были распущены волосы и легкий макияж на лице.

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Напомним, ранее Брук Берк гуляла по пляжу в бикини на завязках графитового оттенка.