В черном купальнике: экс-"ангел" Жасмин Тукс продемонстрировала стройную фигуру и красивые ноги

В черном купальнике: экс-"ангел" Жасмин Тукс продемонстрировала стройную фигуру и красивые ноги

Экс-"ангел" Victoria's Secret пополнила гардероб новой сексуальной вещью.

30-летняя модель Жасмин Тукс похвасталась обновкой. В Instagram она опубликовала серию снимков, на которых позирует в черном слитном купальнике.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Экс-"ангел" Victoria's Secret продемонстрировала и стройную фигуру, и длинные красивые ноги. Выглядела она очень сексуально.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Она также показала, как выглядит спинка.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Волосы Тукс завязала в хвост и сделала максимально естественный макияж. В ушах у нее были элегантные жемчужные серьги, а на шее – ожерелье из этого же комплекта.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Напомним, в сентябре этого года Жасмин вышла замуж за Хуана Давида Борреро - исполнительного директора Snapchat. Под венец невеста шла в роскошном кружевном платье с длинным шлейфом от Zuhair Murad.

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