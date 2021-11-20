В черном купальнике: экс-"ангел" Жасмин Тукс продемонстрировала стройную фигуру и красивые ноги

Экс-"ангел" Victoria's Secret пополнила гардероб новой сексуальной вещью.
30-летняя модель Жасмин Тукс похвасталась обновкой. В Instagram она опубликовала серию снимков, на которых позирует в черном слитном купальнике.
Экс-"ангел" Victoria's Secret продемонстрировала и стройную фигуру, и длинные красивые ноги. Выглядела она очень сексуально.
Она также показала, как выглядит спинка.
Волосы Тукс завязала в хвост и сделала максимально естественный макияж. В ушах у нее были элегантные жемчужные серьги, а на шее – ожерелье из этого же комплекта.
Напомним, в сентябре этого года Жасмин вышла замуж за Хуана Давида Борреро - исполнительного директора Snapchat. Под венец невеста шла в роскошном кружевном платье с длинным шлейфом от Zuhair Murad.
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