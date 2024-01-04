В черном купальнике и без макияжа: Хайди Клум показала новые фото с отдыха на Карибском море

Хайди Клум опубликовала в Instagram фотографии с отдыха на самом маленьком острове Французских Антильских островов – Сен-Бартелеми.

Модель позировала в кабриолете вместе со своим мужем Томом Каулитцем, который был за рулем. Супруги видимо ехали на какое-нибудь развлечение на курорте.

Хайди Клум / Фото: Instagram Хайди Клум

Клум была одета в черное бикини, которое хорошо подчеркнуло ее пышную сексуальную грудь. Она распустила волосы и была без макияжа на лице. Модель выглядела великолепно.

Хайди Клум / Фото: Instagram Хайди Клум

А на Каулитце была рубашка с принтом, оранжевая бейсболка и солнцезащитные очки. Судя по их счастливым улыбкам, они прекрасно проводят время в теплых краях.

Хайди Клум / Фото: Instagram Хайди Клум

Напомним, в прошлый раз во время отдыха Хайди Клум показалась на видео топлес. Она похвасталась упругими ягодицами.

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