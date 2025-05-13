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- Шоу-бизнес
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В черном купальнике и парео-сетке: звезда реалити продемонстрировала пышный бюст и упругие ягодицы
Хлоя Ферри поделилась новыми фотографиями в бикини.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фотографии со своего отдыха.
На фото женщина похвасталась соблазнительным пляжным луком. На ней был черный купальник, черное парео в сетку и соломенная шляпа. Нотку гламура аутфиту добавили большие золотые серьги-кольца, золотой широкий браслет и солнцезащитные очки.
Хлоя похвасталась пышным бюстом, стройной фигурой и упругими ягодицами.
Напомним, ранее Хлоя Ферри в красном бикини релаксировала в СПА.