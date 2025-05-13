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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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76
Время на прочтение
1 мин

В черном купальнике и парео-сетке: звезда реалити продемонстрировала пышный бюст и упругие ягодицы

Хлоя Ферри поделилась новыми фотографиями в бикини.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хлоя Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фотографии со своего отдыха.

/ © Instagram Хлои Ферри

© Instagram Хлои Ферри

На фото женщина похвасталась соблазнительным пляжным луком. На ней был черный купальник, черное парео в сетку и соломенная шляпа. Нотку гламура аутфиту добавили большие золотые серьги-кольца, золотой широкий браслет и солнцезащитные очки.

/ © Instagram Хлои Ферри

© Instagram Хлои Ферри

Хлоя похвасталась пышным бюстом, стройной фигурой и упругими ягодицами.

/ © Instagram Хлои Ферри

© Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри в красном бикини релаксировала в СПА.

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