В черном купальнике и с бокалами: Николь Шерзингер проводит отпуск на Мальдивах
Бывшая звезда Pussycat Dolls релаксирует в теплых краях у океана.
Николь Шерзингер порадовала фолловеров в Instagram новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах.
На этот раз красавица продемонстрировала подтянутую фигуру в черном купальнике с золотой фурнитурой и завязками на плавках.
Свой аутфит Николь дополнила соломенной шляпой с черной лентой, под которой она собрала волосы в низкий хвост. Артистка также сделала легкий макияж с помадой ягодного оттенка. В руках она держала два бокала для вина.
Звезда призналась, что борется с январской меланхолией с помощью витамина D и "солевой терапии" на песчаных пляжах.
Напомним, Николь Шерзингер показала снимки в миниатюрном голубом бикини.