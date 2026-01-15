В черном купальнике и с бокалами: Николь Шерзингер проводит отпуск на Мальдивах

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Реклама

Николь Шерзингер порадовала фолловеров в Instagram новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах.

На этот раз красавица продемонстрировала подтянутую фигуру в черном купальнике с золотой фурнитурой и завязками на плавках.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Свой аутфит Николь дополнила соломенной шляпой с черной лентой, под которой она собрала волосы в низкий хвост. Артистка также сделала легкий макияж с помадой ягодного оттенка. В руках она держала два бокала для вина.

Реклама

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Звезда призналась, что борется с январской меланхолией с помощью витамина D и "солевой терапии" на песчаных пляжах.

Напомним, Николь Шерзингер показала снимки в миниатюрном голубом бикини.