В черном купальнике и платке: участница "Холстяка-12" показала фото с отдыха

Виктория Варлей любит делиться с фолловерами фото в бикини.
Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Виктория Варлей показала фотографию с отдыха.
Актриса релаксировала на кресле в кафе под открытым небом.
На ней был ее любимый черный купальник на завязках и платок, который она обмотала вокруг головы.
Лук Вика дополнила черными очками. На шее у Варлей было ожерелье и широкая цепочка, а на руках – браслеты. Красный маникюр завершил образ Виктории.
Напомним, Виктория недавно снялась в откровенной фотосессии для украинского журнала Playboy, где предстала обнаженной.
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