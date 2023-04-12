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В черном купальнике и платке: участница "Холстяка-12" показала фото с отдыха

В черном купальнике и платке: участница "Холстяка-12" показала фото с отдыха

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
185
Время на прочтение
1 мин
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В черном купальнике и платке: участница "Холстяка-12" показала фото с отдыха

Виктория Варлей/Instagram

Виктория Варлей любит делиться с фолловерами фото в бикини.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Виктория Варлей показала фотографию с отдыха.

Актриса релаксировала на кресле в кафе под открытым небом.

На ней был ее любимый черный купальник на завязках и платок, который она обмотала вокруг головы.

Виктория Варлей/Instagram / ©
Виктория Варлей/Instagram

Лук Вика дополнила черными очками. На шее у Варлей было ожерелье и широкая цепочка, а на руках – браслеты. Красный маникюр завершил образ Виктории.

Напомним, Виктория недавно снялась в откровенной фотосессии для украинского журнала Playboy, где предстала обнаженной.

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Дата публикации
Просмотры
185
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