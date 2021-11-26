В черном купальнике и с косичкой: Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами

Звезда реалити и инфлюенсер показала, как релаксировала вечером на отдыхе.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимок с отдыха. Он был сделан вечером в бассейне на фоне моря и гор. Где именно отдыхала Ким, она не уточнила.
Звезда реалити позировала в черном купальнике, демонстрируя свои сексуальные формы и тонкую талию. Волосы Ким заплела в долгую косу, а на лице практически отсутствовал макияж. Выглядела она отлично.
"Мое счастливое место", - подписала фото Кардашьян.
Напомним, ранее инфлюенсер позировала на тыквах в асимметричном платье макси от Rick Owens с обнаженными плечами.
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В нашей галерее можно посмотреть на другие снимки Ким в купальниках.