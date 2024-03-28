В черном купальнике на пляже: Сальма Хайек похвасталась стройной фигурой и сексуальными ягодицами

57-летняя актриса находится в отличной физической форме.
Сальма Хайек поделилась с подписчиками в Instagram новым фото из отпуска, который она проводит в Мексике.
Актриса позировала на пляже в черном купальнике и солнцезащитных очках. Сальма похвасталась стройной фигурой, пышным бюстом и сексуальными ягодицами.
"Всегда помогает иметь фотографа в семье", — написала актриса, отметив свою дочь Валентину Пино, которая и сфотографировала ее.
Напомним, Сальма Хайек показала, как в апельсиновом бикини плавала в пещере.
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