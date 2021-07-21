В черном купальнике с вырезами: Приянка Чопра понежилась на солнце

В черном купальнике с вырезами: Приянка Чопра понежилась на солнце

Звезда поделилась летним луком.

Индийско-американская актриса и певица Приянка Чопра, которая также является победительницей конкурса красоты "Мисс мира-2000", поделилась в Instagram новым фото в купальнике.

На снимке Принка позировала на террасе своего дома в закрытом черном купальнике с интересными вырезами на животе и бретельках. Также у купальника была еще одна деталь - завязки на талии. Такой элемент всегда добавляет стройности фигуре.

Дополнило этот образ модели только серебристое украшение на шее.

Напомним, Приянка и еще пять женщин присоединились к бренду Victoria Secret, который кардинально поменял концепцию своего бренда. Бренд нижнего белья отказался от своих супермоделей (или "ангелов", как их называли), чтобы сосредоточиться на расширении прав и возможностей женщин, предоставляя свою платформу спортсменкам, активисткам и предпринимателям. Они будут консультировать Victoria Secret, появляться в рекламе и продвигать в Instagram.

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