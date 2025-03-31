В черном легком платье с узором: Дженнифер Кулидж появилась на премьере фильма

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

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Дженнифер Кулидж сыграла в этой картине, поэтому позировала перед фотографами в тематической фотозоне.

На мировую премьеру Дженнифер надела длинное черное платье с цветочным узором и выполненное из легкой ткани. Наряд был свободного фасона, а украсила она его тонким поясом, который подчеркнул талию.

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Кулидж также дополнила наряд босоножками на каблуках, большими золотыми серьгами-кольцами, макияже и красивой укладкой с элегантными локонами.

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Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Также в этой картине, основанной на видеоигре Minecraft, появится два известных актера — Джейсон Момоа и Джек Блэк. Момоа посетил премьеру со своей новой девушкой — 32-летней Адриано Архона, которая пришла в платье от Victoria Beckham из коллекции весна-лето 2025.

Дженнифер Кулидж / © Associated Press Дженнифер Кулидж / © Associated Press Дженнифер Кулидж / © Associated Press Дженнифер Кулидж / © Associated Press Дженнифер Кулидж / © Getty Images Дженнифер Кулидж / © Getty Images Дженнифер Кулидж / © Associated Press Дженнифер Кулидж / © Associated Press Дженнифер Кулидж / © Associated Press Дженнифер Кулидж / © Associated Press