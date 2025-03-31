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- Шоу-бизнес
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В черном легком платье с узором: Дженнифер Кулидж появилась на премьере фильма
63-летняя звезда сериала «Белый лотос» посетила премьеру фильма «MINECRAFT: Фильм» в Лондоне.
Дженнифер Кулидж сыграла в этой картине, поэтому позировала перед фотографами в тематической фотозоне.
На мировую премьеру Дженнифер надела длинное черное платье с цветочным узором и выполненное из легкой ткани. Наряд был свободного фасона, а украсила она его тонким поясом, который подчеркнул талию.
Кулидж также дополнила наряд босоножками на каблуках, большими золотыми серьгами-кольцами, макияже и красивой укладкой с элегантными локонами.
Также в этой картине, основанной на видеоигре Minecraft, появится два известных актера — Джейсон Момоа и Джек Блэк. Момоа посетил премьеру со своей новой девушкой — 32-летней Адриано Архона, которая пришла в платье от Victoria Beckham из коллекции весна-лето 2025.