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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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255
Время на прочтение
1 мин

В черном легком платье с узором: Дженнифер Кулидж появилась на премьере фильма

63-летняя звезда сериала «Белый лотос» посетила премьеру фильма «MINECRAFT: Фильм» в Лондоне.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Кулидж

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж сыграла в этой картине, поэтому позировала перед фотографами в тематической фотозоне.

На мировую премьеру Дженнифер надела длинное черное платье с цветочным узором и выполненное из легкой ткани. Наряд был свободного фасона, а украсила она его тонким поясом, который подчеркнул талию.

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Кулидж также дополнила наряд босоножками на каблуках, большими золотыми серьгами-кольцами, макияже и красивой укладкой с элегантными локонами.

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Также в этой картине, основанной на видеоигре Minecraft, появится два известных актера — Джейсон Момоа и Джек Блэк. Момоа посетил премьеру со своей новой девушкой — 32-летней Адриано Архона, которая пришла в платье от Victoria Beckham из коллекции весна-лето 2025.

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Getty Images

Дженнифер Кулидж / © Getty Images

Дженнифер Кулидж / © Getty Images

Дженнифер Кулидж / © Getty Images

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

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