В черном лифчике и лосинах: Кендалл Дженнер сходила на тренировку

26-летняя модель Кендалл Дженнер попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

На днях на девушку пролился шквал критики за то, что она имела неосторожность припарковать свою машину в месте, отведенном для людей с ограниченными возможностями. Теперь Кендалл не только фотографируют папарацци, но за ней охотятся и журналисты, чтобы спросить, как она могла так поступить.

Звезда в этот раз направлялась на занятия по пилатесу и была одета в черный спортивный бюстгальтер, лосины, белые носки и кроссовки, на плече у модели висела сумка-шопер. Звезда была с охраной и старалась не обращать внимание на фотографов.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Дженнер регулярно посещает занятия по пилатесу и так же регулярно попадает в объективы фотографов по пути в зал.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер / Getty Images

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