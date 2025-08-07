В черном луке без белья: Дженнифер Энистон сфотографировали папарацци в компании бойфренда

Дженнифер Энистон / © Associated Press

На снимках, опубликованных изданием Daily Mail Энистон была запечатлена в черном обтягивающем наряде — майке, которую носила без бюстгальтера и юбке длины миди и вьетнамках. Через плечо у нее была бежевая маленькая сумка, волосы распущены, а на лице солнцезащитные очки.

Рядом с ней шел 49-летний лайф-коуч Джим Кертис, более известным под псевдонимом «гипнотизер», роман с которым Энистон подтвердила в прошлом месяце.

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Судя по всему, пара снова встретилась с хорошим другом Энистон — Джейсоном Бейтманом, поскольку его также видели выходящим из отеля вслед за парой.

Дженнифер, которая ранее была замужем за Брэдом Питтом с 2000 по 2005 год, а затем за Джастином Теру с 2011 по 2017 год, спровоцировала слухи о романе после того, как ее заметили с тренером по личностному росту на отдыхе на Майорке в Испании. Говорят, актриса очень счастлива. Также рад за нее и бывший муж Брэд Питт, источники из окружения которого уже высказались о новых отношениях его бывшей жены.