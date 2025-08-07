- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном луке без белья: Дженнифер Энистон сфотографировали папарацци в компании бойфренда
56-летняя Дженнифер Энистон попала под прицел папарацци со своим новым бойфрендом Джимом Кертисом в Нью-Йорке.
На снимках, опубликованных изданием Daily Mail Энистон была запечатлена в черном обтягивающем наряде — майке, которую носила без бюстгальтера и юбке длины миди и вьетнамках. Через плечо у нее была бежевая маленькая сумка, волосы распущены, а на лице солнцезащитные очки.
Рядом с ней шел 49-летний лайф-коуч Джим Кертис, более известным под псевдонимом «гипнотизер», роман с которым Энистон подтвердила в прошлом месяце.
Судя по всему, пара снова встретилась с хорошим другом Энистон — Джейсоном Бейтманом, поскольку его также видели выходящим из отеля вслед за парой.
Дженнифер, которая ранее была замужем за Брэдом Питтом с 2000 по 2005 год, а затем за Джастином Теру с 2011 по 2017 год, спровоцировала слухи о романе после того, как ее заметили с тренером по личностному росту на отдыхе на Майорке в Испании. Говорят, актриса очень счастлива. Также рад за нее и бывший муж Брэд Питт, источники из окружения которого уже высказались о новых отношениях его бывшей жены.